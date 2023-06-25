انت الان تتابع خبر بعد فلاح إبراهيم.. وفاة فنان عراقي آخر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الأحد، عن وفاة الفنان العراقي رضا طارش بعد ساعات من وفاة الفنان فلاح إبراهيم.

وقالت النقابة في بيان "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان رضا طارش والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وكشف عدد من الفنانين العراقيين، قبل أيام، تعرض الفنان رضا طارش لـ"أزمة صحية حرجة".

وتوفي، اليوم الاحد، الفنان فلاح إبراهيم بعد خضوعه لعملية جراحية في تركيا.

والفنان رضا طارش من مواليد 1968 يعتبر من أبرز الفنانين العراقيين في السنوات الأخيرة، قدم خلال مسيرته الفنية عدداً كبيراً من المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور وأشهرها مسلسل باكو بغداد ومسلسل بنات صالح وغيرها.