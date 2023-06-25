انت الان تتابع خبر بعد اشتباك مسلح.. قتل ٣ من عناصر داعش في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة في تكثيف الجهد الاستخباري الدقيق وجمع المعلومات عن تواجد العناصر الإرهابية، فقد تمكنت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وخلية الصقور في وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، من رصد ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة تركلان بمحافظة كركوك".وأضافت: "على أثر هذه المعلومات توجهت قوة من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي الباسل ضمن قيادة عمليات كركوك الى المكان واشتبكت مع هذه العناصر وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها، مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة ضابط، كما ضبطت القوة المنفذة للواجب ٣ بنادق".

واشارت القيادة الى انه "بهذا النتائج تكون قواتنا الأمنية تكون قد قتلت ٥ إرهابيين ضمن قاطع عمليات كركوك، ويأتي ذلك ثأرا للشهداء الأبرار".

وبينت ان "العمل الأمني الذي يستند الى معلومات استخبارية دقيقة تكون نتائجه إيجابية، وأن قطعاتنا الأمنية هي صاحبة المبادرة وتختار الوقت المناسب لحسم العمليات الأمنية".

