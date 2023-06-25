انت الان تتابع خبر الدفاع الأوكرانية تكشف مفاجأة تخص الحرب مع روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، أن العام الحالي ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا.
وأكدت الدفاع الأوكرانية أن "ما يجري الآن هي عمليات تمهيدية وليست ضمن الهجوم المضاد الرئيسي".
وأضافت أن "التوقعات الحالية بشأن الهجوم المضاد مبالغ فيها".
وتشن أوكرانيا هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر في هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 بالمئة من أراض تحت سيطرة القوات الروسية لكنها تركز على زابوريجيا بشكل أساسي.