انت الان تتابع خبر الدفاع الأوكرانية تكشف مفاجأة تخص الحرب مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، أن العام الحالي ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا.

