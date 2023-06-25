15 شرطا للالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 1445

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 1445ه.



وأكدت وزارة الدفاع عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن التقديم يتم من خلال بوابة القبول الموحد، بداية من اليوم الأحد الموافق 7 ذو الحجة 1444/ 25يونيو 2023.

الكليات العسكرية المتاحة للتقديم لخريجي الثانوية العامة



ولفتت وزارة الدفاع أن الكليات العسكرية المتاحة للتقديم هي:

كلية الملك عبد العزيز الحربية – الرياض – العيينة.

كلية الملك فيصل الجوية – المجمعة.

كلية الملك فهد البحرية – الشرقية – الجبيل.

كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي – الطائف.

معايير الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة 1445

ووضعت وزارة الدفاع السعودية عدد من الشروط للتقديم على الكليات العسكرية منها:

- أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

- ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ويستثنى من شرط الجنسية المتقدم الذي نشأ مع والده خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك.

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1445.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 22 عاما.

- أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك.

- عدم التورط في أي قضايا أخلاقية.

-يجب أن يكون من خريجي العام الحالي، ولن يتم قبول خريجو الأعوام السابقة.

- أن يكون التخصص “علوم طبيعية” فقط لجميع الكليات العسكرية.

-يجب أن لا تقل نسبة الشهادة الثانوية عن 80% “تخصص علمي”.

- أداء اختبار قياس (القدرات العامة – والتحصيلي)، والحصول على درجة لا تقل عن 60%.

- لابد من أداء اختبار الكفايات العامة.

- يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

- يجب اجتياز اختبارات القبول والفحص الطبي المبدئي والنهائي.

- أن لا يكون المتقدم متزوج.

- ضرورة تناسب الوزن مع الطول.

-أن يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم)، والحد الأقصى (188 سم – 95 كجم).