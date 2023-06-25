الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم فى الضفة الغربية.

وأكد سوليفان فى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلى تساحى هنيجبي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب بما فى ذلك التوسع الاستيطانى التى تزيد من تأجيج التوترات، معربًا عن أمل الولايات المتحدة فى أن يبنى الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى على الالتزامات التى تم التعهد بها خلال الفترة الأخيرة، وأن يجتمعا فى وقت قريب

المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين بالأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل بالأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود وقف التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق التهدئة خطوةً نحو إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي السبت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وأكد الصفدي والمسؤولة الأمريكية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن الصفدي، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه. فيما أكدت ليف أهمية الدور الرئيس للأردن في جهود حل الأزمات الإقليمية.

وبحث الصفدي والمسؤولة الأمريكية عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وعبء اللجوء السوري.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف جميع الإجراءات اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، وعلى ضرورة تنفيذ التزامات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

هجمات مستمرة للمستوطنين

وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، بأن مستوطني "عادي عاد" أضرموا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.

يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا، الأربعاء الماضي، عدوانًا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عامًا)، وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.

وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، ثلاثة أطفال، عقب اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، بأن عددًا من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت بالقرب من شارع تل ومنطقة نابلس الجديدة، وسط اندلاع مواجهات، تخللها اعتقال ثلاثة أطفال لم تُعرف هويتهم بعد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وأغلقت بعضها بشكل كامل، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة عليها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت مساء السبت وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.