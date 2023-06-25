اكتمال الاستعدادات في مشعرعرفات لتقديم الرعاية الطبية لضيوف الرحمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السعودية اكتمال الاستعدادات في مشعرعرفات لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر يوم عرفة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنها جهزت في مشعر عرفات أربعة مستشفيات هي: مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة ، ومستشفى شرق عرفات، إضافة إلى المستشفى الميداني، وعدد 46 من المراكز الصحية بمشاركة أكثر مم 1700 كادر على اختلاف تخصصاتهم ، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة ، كم تم تأمينها بجميع المستلزمات الطبية.

وأكدت أن تلك المستشفيات تقدم جميع خدماتها الصحية لضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كما وفرت الحكومة الدعم اللامحدود للعناية بحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من تأدية من مناسك حجهم.

مستشفى عرفات العام

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز أكثر من 900 سرير موزعة على أربعة مستشفيات وهي: مستشفى عرفات العام الميداني ، ومستشفى شرق عرفات ، ومستشفى نمره ، إضافة إلى مستشفى جبل الرحمة، وفي مشعر عرفات تقدم خدماتها من خلال وحدات الطوارئ والعيادات المتخصصة وخدماتها الطبية المساندة من خلال وحدات للأشعة والمختبرات الطبية المزودة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، وجميع تلك المرافق الصحية تمت تهيأتها على أكمل وجه لاستقبال حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري إلى جانب وجود أقسام أخرى للعزل السلبي، وللعناية المركزة.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن مركز اتصال الصحة "937" يهدف في موسم الحج إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال الرد على الاستفسارات والاستشارات الصحية للحجاج، ومعالجة البلاغات والشكاوى.

وبينت الوزارة أن المركز يقدم خدمة فريدة من نوعها، تتمثل في البحث عن المفقودين المنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير خدمة طبية، كما يعمل المركز على المعالجة الفورية لجميع البلاغات والشكاوى الواردة على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة وذلك من خلال خدمة البلاغات العاجلة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مجاني من خلال أطباء معتمدين من قبل الوزارة.

ويقدم المركز تلك الخدمات كافة بعدد من اللغات هي: الإنجليزية - الأوردو - الفرنسية - الإندونيسية - التركية - الفارسية، ويتم ذلك عبر قنواته المتعددة " الاتصال الهاتفي - منصة تويتر - البريد الإلكتروني - الواتساب " ، والذي يعمل عليه خلال 24 ساعة عدد من الإداريين، والاختصاصيين، والاستشاريين ، لتقديم الخدمات للمتصلين بشكل يومي، وباستجابة سريعة للرد على المتصلين من داخل المملكة وخارجها، لتلبية احتياجاتهم الصحية الأولية ، وفق آلية تضمن استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين.

كما يقدم مركز اتصال " الصحة" 920009080 العديد من الخدمات لمنسوبي الوزارة المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام 1444هـ، حيث تحرص الوزارة ممثلة في مركز اتصال شؤون الموظفين على متابعة ومعالجة التحديات والطلبات، التي تواجه الممارسين الصحيين والإداريين أثناء موسم الحج، وذلك لضمان تقديم الخدمات الصحية المقدمة للحجاج بجودة عالية.

يُذكر أن مركز اتصال موظفي وزارة الصحة السعودية يعمل على استقبال المكالمات على مدار الساعة ويعمل على معالجتها بشكلٍ مباشر.

وفي السياق، حذرت "الصحة" السعودية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأوضحت الوزارة أن موسم الحج لهذا العام يشهد ارتفاعاً عالياً في درجة الحرارة ، وعلى كل حاج استخدام المظلة طوال فترة النهار، والإكثار من شرب المياه والسوائل، لتجنب أخطار الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.