جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر قوات إضافية في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيرسل قوات إضافية إلي الضفة الغربية، ردا على الظروف الأمنية المتوترة.

وصادق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، اعترافا بالحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

تأتي هذه الخطوة كرد مباشر على الظروف الأمنية المتوترة السائدة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأكد سوليفان، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنيجبي، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب بما في ذلك التوسع الاستيطاني التي تزيد من تأجيج التوترات، معربًا عن أمل الولايات المتحدة في أن يبني الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الفترة الأخيرة، وأن يجتمعا في وقت قريب.

وقف الإدارة الأمريكية لدعم المستوطنات الإسرائيلية

وفي سياق متصل رحب البرلمان العربي، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن وقف التعاون وكافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح لوقف الدعم للمستوطنات غير المشروعة والتعامل مع المشروعات المقامة فيها والتي تعد غير قانونية وتمثل تعدياً مباشراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة

واعتبر البرلمان العربي في بيان اليوم الأحد أن هذا القرار يمكن أن يشكل بداية للتعامل الأمريكي الصحيح والمفروض تجاه القضية الفلسطينية وبما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة وعدم التعامل مع هذه المستوطنات غير الشرعية امتثالا لقرارات الأمم المتحدة، ودعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم فى الضفة الغربية.

وأكد سوليفان فى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلى تساحى هنيجبي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب بما فى ذلك التوسع الاستيطانى التى تزيد من تأجيج التوترات، معربًا عن أمل الولايات المتحدة فى أن يبنى الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى على الالتزامات التى تم التعهد بها خلال الفترة الأخيرة، وأن يجتمعا فى وقت قريب