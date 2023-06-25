اوكرانيا تتعهد بتغيير قواعد الحرب مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الأحد، أنه ستحدث تغييرات جذرية في الحرب خلال العام الحالي.

وزير الدفاع الأوكراني

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: " هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا".

ولم يقدم ريزنيكوف إجابة واضحة حول المدة التي سيستغرقها الصراع.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، تعليقا على المعلومات المتعلقة بالهجوم المضاد الأوكراني، إنها كانت "عملية تحضيرية".

وأضاف: "نحن نتفهم أن لدى القوات الروسية خطوط دفاع قوية للغاية، وخاصة حقول الألغام".

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن "المعارك الحالية نوع من العمليات التمهيدية وليست ضمن الهجوم المضاد الرئيسي لنا"، لافتا إلى أن "هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا".

يأتي ذلك فيما كثفت القوات الأوكرانية الأحد هجماتها على الجبهة الشرقية في محاولة لاستغلال "الفوضى" التي أحدثتها أزمة تمرد قوات فاغنر في روسيا، في المقابل أعلن الجيش الروسي التصدي لمحاولة تقدم أوكرانية باتجاه باخموت.

وقال قائد عمليات منطقة شرق أوكرانيا، أولكسندر سيرسكي، إن القوات الأوكرانية تتحرك باتجاه باخموت، مشيرا إلى أنها نفذت هجمات وألحقت خسائر بالمعدات والآليات التابعة للقوات الروسية في الجبهة الشرقية.

الصين تدعم روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت اليوم الأحد من صد 14 هجوما للقوات الأوكرانية حول أرتيموفسك ودونيتسك.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن كوناشينكوف قوله :" صدت القوات المسلحة الروسية 10 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية حول أرتيموفسك ،وأربع هجمات أخرى في مناطق مستوطنات كراسنوجوروفكا وأفدييفكا ومارينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم محاولة العمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسنوليمانسك ويوجنو دونيتسك وزابوريجيا.

وتابع "كوناشينكوف:في اتجاه دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيموفسك، نجحت الإجراءات الكفؤة والشجاعة للوحدات المدافعة عن مجموعة القوات الجنوبية الروسية في صد 10 هجمات للعدو في مناطق مستوطنات أوريخوفو - فاسيليفكا، وكورديوموفكا، وياجودنو، وزاليزنيانسكوي ، ودوبوفو- فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

تحطمت طائرة خفيفة في روسيا، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها، حسب ما أعلنت الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو.

وقال مصدر مطلع لوكالة "تاس": "تحطمت طائرة خفيفة قرب مدينة ستوبينو في ضواحي موسكو، وقتل شخصان كانا على متنها.