رفع درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن

ياسر رشاد - القاهرة - رفعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.

وأكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.

وتتكاتف مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالسعودية؛ بغية تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات حجاج بيت الله الحرام.

وتحرص حكومة المملكة من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى المشروعات التي تمت تهيئتها للاستفادة منها؛ بهدف توفير أجواء آمنة ومطمئنة لقاصدي المشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات للحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، للارتقاء بأداء الجهات بصورة متكاملة وتطوير أعمالها لتؤدي دورها المأمول من خلال تفعيل الخطط التشغيلية لدى الجهات للتيسير على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم لضمان أداء نسكهم في طمأنينة بما يضمن النجاح المتميز لموسم الحج امتداداً للأعوام السابقة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السعودية اكتمال الاستعدادات في مشعرعرفات لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر يوم عرفة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنها جهزت في مشعر عرفات أربعة مستشفيات هي: مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة ، ومستشفى شرق عرفات، إضافة إلى المستشفى الميداني، وعدد 46 من المراكز الصحية بمشاركة أكثر مم 1700 كادر على اختلاف تخصصاتهم ، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة ، كم تم تأمينها بجميع المستلزمات الطبية.

وأكدت أن تلك المستشفيات تقدم جميع خدماتها الصحية لضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كما وفرت الحكومة الدعم اللامحدود للعناية بحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من تأدية من مناسك حجهم.

مستشفى عرفات العام

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز أكثر من 900 سرير موزعة على أربعة مستشفيات وهي: مستشفى عرفات العام الميداني ، ومستشفى شرق عرفات ، ومستشفى نمره ، إضافة إلى مستشفى جبل الرحمة، وفي مشعر عرفات تقدم خدماتها من خلال وحدات الطوارئ والعيادات المتخصصة وخدماتها الطبية المساندة من خلال وحدات للأشعة والمختبرات الطبية المزودة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، وجميع تلك المرافق الصحية تمت تهيأتها على أكمل وجه لاستقبال حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري إلى جانب وجود أقسام أخرى للعزل السلبي، وللعناية المركزة.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن مركز اتصال الصحة "937" يهدف في موسم الحج إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال الرد على الاستفسارات والاستشارات الصحية للحجاج، ومعالجة البلاغات والشكاوى.

وبينت الوزارة أن المركز يقدم خدمة فريدة من نوعها، تتمثل في البحث عن المفقودين المنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير خدمة طبية، كما يعمل المركز على المعالجة الفورية لجميع البلاغات والشكاوى الواردة على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة وذلك من خلال خدمة البلاغات العاجلة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مجاني من خلال أطباء معتمدين من قبل الوزارة.