عاجل.. توقف حركة الطيران نحو واشنطن بشكل كامل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتوقف حركة الطيران نحو جميع مطارات العاصمة واشنطن بسبب حريق في معدات المراقبة.

وأكدت تقارير أنه تقرر تأخير الرحلات المغادرة وتحويل الرحلات القادمة.

وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية استئناف الرحلات الجوية من الساحل الغربي والغرب الأوسط وفلوريدا ونيويورك إلى مطارات العاصمة.

حادث تكساس

ولقي عامل في مطار بولاية تكساس حتفه، الجمعة، حينما "التهمه" محرك طائرة ركاب، بعد وقت قصير من هبوطها على المدرج.

ووفق ما ذكرته الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة الطيران، فإن "المحرك التهم" العامل، ليل الجمعة قرابة الساعة 22:25 بالتوقيت المحلي، بعد فترة قصيرة من هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا، "هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت تسير على المدرج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرك واحد فقط يعمل".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، كان الضحية يعمل في شركة "يونيفاي أفييشن"، التي تقدم خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها "دلتا".

وقالت شركة الطيران في بيان إنها أصيبت بـ "حزن شديد" لمقتل العامل، مؤكدة أنها تتعاون مع السلطات التي تتولى التحقيق في الحادث.

