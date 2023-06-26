انت الان تتابع خبر ضبط 30 شاحنة مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية، تمكن من ضبط 30 شاحنة محملة بمواد متنوعة (انابيب حديد، خزان شاحنة، مواد غذائية، اسمدة، اضافات علفية، مواد احتياطية، اقمشة، ملابس، معسل، خشب، محولات كهربائية، دجاج، مواد متنوعة اخرى) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة" .



واضاف ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك"، مبينا انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".