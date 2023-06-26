انت الان تتابع خبر بغداد.. الصحة تصدر توجيهاً بشأن دوام اللجان الطبية السبت المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحسناوي وجه بأن يكون يوم السبت دواما رسمياً لجميع اللجان الطبية في مواقع المرور بمحافظة بغداد مع منح رئيس اللجنة صلاحية تمديد الدوام ساعة واحدة في حالة وجود زخم بأعداد المراجعين وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة".



وأضافت، ان "الدوام في اللجنة الطبية الصباحية يكون من الساعة (الثامنة) صباحا وحتى الساعة (الواحدة) ظهرا واللجنة الطبية المسائية من الساعة (الثالثة) ظهرا وحتى الساعة (السابعة) مساءا ويكون الدوام ليومي الخميس والسبت 50% للعاملين".

