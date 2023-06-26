إيضاح مفصل بطقس العراق خلال العيد الأضحى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

ولفتت الى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".