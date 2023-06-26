انت الان تتابع خبر وسط حالة حزن "شديد".. تشييع جثمان الفنان رضا طارش بالديوانية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوفى الفنان العراقي، رضا طارش، أمس الأحد، بعد تعرضه لأزمة صحية حرجة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، وفاة الفنان العراقي رضا طارش بعد ساعات من وفاة الفنان فلاح إبراهيم.

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان رضا طارش والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وكشف عدد من الفنانين العراقيين، قبل أيام، تعرض الفنان رضا طارش لـ(أزمة صحية حرجة)".

ويعتبر الفنان رضا طارش من مواليد 1968 من أبرز الفنانين العراقيين في السنوات الأخيرة، قدم خلال مسيرته الفنية عدداً كبيراً من المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور وأشهرها مسلسل باكو بغداد ومسلسل بنات صالح وغيرها.