انت الان تتابع خبر الموازنة الثلاثية تدخل حيز التنفيذ عقب نشرها في جريدة الوقائع.. هذه النسخة النهائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ولقراءة قانون الموازنة المالية العام المنشور في جريدة الوقائع الرسمية الملف ادناه:
وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.
كما صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء (21 حزيران 2023) على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.