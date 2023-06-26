انت الان تتابع خبر كركوك.. الإطاحة بمسؤول "العبرة" في ديوان الوافدين بداعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا في محافظة كركوك، تمكنت ومن خلال كمين محكم من القاء القبض على أحد المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، حيث كان يشغل المتهم بما يسمى مسؤول العبرة في ديوان الوافدين، وساهم في تسهيل عبور الإرهابيين الى العراق من سوريا".



وأضافت، أن "المتهم ضبط بحوزته مجموعة من الهويات المزورة في محاولة منه للتخفي عن انظار الاجهزة الأمنية".