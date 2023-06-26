انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. تقترب من عتبة 149 ألف دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

