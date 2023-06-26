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ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. تقترب من عتبة 149 ألف دينار

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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