انت الان تتابع خبر مشروع طريق التنمية على طاولة الحكيم والعامري.. هذه تفاصيل اللقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "بحث مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ملفات دعم الحكومة وتمكينها من تقديم الخدمات وفق برنامجها الحكومي، ومكانة العراق الإقليمية والدولية".وبحسب البيان، حيث جدد الحكيم، الإشادة بخطوة إقرار الموازنة لثلاث سنوات، كما أكد أهمية استنفار الجهود والطاقات كافة لتقديم الخدمات فهي تمثل الطريق الأقصر والأقرب لاستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي.

الحكيم دعا لاستثمار الفرص المتاحة للانتقال بالعراق إلى الاستقرار الدائم، محملا الجميع مسؤولية دعم المشاريع الاستراتيجية كمشروع طريق التنمية وتهيئة البيئة المثالية لانجاحها.