شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ ، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجاء في نص البرقية: "يسرني ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الإيمانية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، أن أتوجه إليكم -سيادة الرئيس - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات، سائلاً المولى - جلَ وعلا - أن يعيدها على سيادتكم بوافر الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم، وكل المسلمين في كافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات."