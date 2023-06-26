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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ ، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجاء في نص البرقية: "يسرني ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الإيمانية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، أن أتوجه إليكم -سيادة  الرئيس - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات، سائلاً المولى - جلَ وعلا - أن يعيدها على سيادتكم بوافر الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم، وكل المسلمين في كافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات."

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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