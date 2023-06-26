شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطى يهنئ محمد أبو الغار لفوزه بجائزة النيل فى العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على صفحته الرسمية بالتهنئة للدكتور محمد أبو الغار، لفوزه بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وقال الحزب أن الدكتور محمد أبوالغار له أدوار متعددة في البحث الأكاديمي وهو أستاذ التوليد لأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة منذ عام 1979، وله أبحاث رفيعة المستوى في مجال التناسل البشري وعلم الوراثة.

وأضاف الحزب أن الدكتور ابو الغار من القلائل الذين يجمعون بين العمل البحثي الأكاديمي والعمل العام.