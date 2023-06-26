شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. وزارة الصحة تقدم الفحوصات الطبية للحجاج بالمطارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركاؤها على توفير فريق صحي متخصص وجميع الإمكانات في المطارات بهدف المحافظة على صحة وسلامة الحجاج من الأمراض المعدية في القطاع الصحي قبل مغادرتهم الدولة، لتقديم الإرشادات الصحية والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر وخلال أداء مناسك الحج لضمان حج صحي وآمن.

وخلال موسم الحج للعام الحالي أطلقت الوزارة حملة تحت شعار "حج صحي آمن" بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودوائر الأوقاف المحلية في كل إمارة، وذلك بما يجسد اهتمام الوازرة وشركائها بزوار بيت الله الحرام وحمايتهم من أي أعراض صحية وتحقيقًا لاستراتيجيتها الرامية إلى وقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض السارية.

ويشمل عمل فريق الوزارة التأكد من تلقي الحجاج التطعيمات اللازمة لوقايتهم من عدوى الأمراض وإجراء فحوصات طبية مثل الضغط والسكري وخاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل ودعوتهم لإتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشاكل الصحية أثناء أداء فريضة الحج مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية والحرص على نظام التغذية الصحية.

كما يتواصل فريق الوزارة مع الفرق الطبية المرافقة للحملات للدعم بالأدوية والاستشارات الطبية بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للحجاج وتمكينهم من أداء مناسك الحج بصحة وسلامة.