شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد: نبارك للخريجين وللوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الأكاديمي (2022 -2023)، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح.



وأبلغ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اتصال هاتفي مفاجئ، الطالبة ياسمين محمود عبدالله محمد علي، من مدرسة الراشدية للتعليم الثانوي للبنات، بحصولها على المركز الأول (مسار النخبة) على مستوى الدولة، معربًا لها عن أمنياته بدوام التوفيق في مسيرتها التعليمية.

وقال: "تحدثت مع ياسمين محمود عبدالله.. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة.. نبارك لكافة الخريجين.. ونبارك لجميع الآباء والأمهات.. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته.. ندعو الله أن يوفق الجميع.. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم.. ويحفظ وطنهم لهم".

القطاع التعليمي

كما توجه بالشكر إلى جميع العاملين في القطاع التعليمي في الدولة على جهودهم المبذولة في تنشئة أجيال تقدر قيمة العلم الذي هو أساس بناء الأمم والحضارات، وقال: "أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله".



من جهتها، قدمت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة الأميري، التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الأوائل على تفوقهم الذي يعد تتويجًا لسنوات قضوها في الاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب لاكتساب العلم والمعرفة، حتى حققوا هذا الإنجاز ليكونوا قدوة للأجيال القادمة، داعية إياهم إلى التمسك بروح العزيمة والإصرار على التفوق خلال المرحلة الجامعية، ليحققوا طموحاتهم وآمال الدولة فيهم باعتبارهم رهانها للمستقبل.

متابعة حثيثة

وثمنت الأميري دعم القيادة لقطاع التعليم وحرصها الدائم على النهوض به ليكون في مصاف أعرق الأنظمة التعليمية في العالم، من خلال المتابعة الحثيثة لجميع مستجدات الخطط التطويرية، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإعداد أجيال مؤهلة علميًا ومعرفيًا ومهاريًا قادرة على استكمال ريادة الدولة وصدارتها وإضافة نجاحات جديدة في سجل الدولة الحافل بالإنجازات.

كما وجهت الشكر إلى أمهات وآباء الطلبة الأوائل، مؤكدة أن "هذا التفوق هو خير حصاد لمن زرع في نفوس أبنائه حب العلم والمعرفة وساندهم وحفزهم لتحقيق الصدارة"، وأثنت على كل معلم وتربوي وإداري في الميدان لتفانيهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية السامية.



وكانت الطالبة ياسمين، أعربت عن فرحتها الغامرة باتصال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن "فرحتها بالتفوق تضاعفت وستظل تفاصيل المكالمة وكلمات تشجيعه لها محفورة في ذهنها طوال العمر، وستكون دافعًا لها لتحقيق النجاح والتفوق في حياتها العلمية والعملية".

وحصلت الطالبة الإماراتية ياسمين على المركز الأول في كافة المراحل الدراسية، وهي تجيد التحدث بالعربية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، حيث تطمح إلى دراسة الهندسة الكهربائية، وسبق أن انضمت إلى برنامج الساعات المزدوجة في جامعة خليفة وجامعة الشارقة، كما ترشحت لجائرة القائد المؤسس وكرمت بميدالية في الحفل الختامي.