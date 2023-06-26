انت الان تتابع خبر القبض على متهم أحرق مركبة إحدى المواطنات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بحرق سيارة احدى المواطنات ضمن منطقة العامرية ببغداد، حيث تم تشكيل فريق عمل وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى أحد الجناة والقبض عليه، واعترف بحرقه للسيارة بالاشتراك مع متهم آخر".



وأضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

