انت الان تتابع خبر إيقاف 48 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت بعمليات منفصلة (48) حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في بغداد وبعض المحافظات"، مشيرة الى ان "عدد حالات الابتزاز التي تم إيقافها بلغ (26) حالة، وحالات العنف (22) حالة".



وأضافت ان "مفارزنا اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين وقدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا، وستستمر بمتابعة قضايا الضحايا للاطلاع على أوضاعهن وسط أسرهن".

