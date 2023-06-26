انت الان تتابع خبر اعتقال مطلوب بقضايا إرهابية شمال بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية والقيام بعمليات التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص في منطقة (شاطئ التاجي) شمال بغداد، تمكّنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب".



وأشارت الى ان "المطلوب تمت إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".