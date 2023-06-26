انت الان تتابع خبر حنان الام يرافق أحد طلبة السادس الاعدادي.. تعيد له مراجعة المادة قبيل الامتحان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشوهد المرأة وهي تجلس بقرب ولدها، امام باب أحد المدارس، ماسكة بيدها مادة الامتحان، وتُعيد مراجعة المادة له، قبيل دخوله.

وانطلقت امتحانات طلبة السادس الاعدادي لفرعيه العلمي والأدبي، يوم الأربعاء الماضي، المصادف 21/ 6/ 2023، بمشاركة قرابة 700 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات العراق.



وشهدت المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات كافة، توافد الطلبة لأداء الامتحانات الوزارية بدورها الأول لمرحلة السادس الاعدادي بكافة فروعه.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، ان "وزارة التربية استعدت منذ فترة مبكرة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي، وتم توفير كل المستلزمات"، مبينا أن "كل الأدوات حاضرة، إضافة للجهود الساندة من مؤسسات الأمنية والخدمية".

وقررت السلطات قطع شبكة الانترنت في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان، من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا بدءا من اليوم ومع كل يوم امتحان، تجنبا للغش أو تسريب الاسئلة.