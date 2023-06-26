شكرا لقرائتكم خبر عن "رقصة الموت فى أعالى البحار".. من يتحمل مسئولية حادث الغواصة "تيتان"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "رقصة الموت فى أعالى البحار"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال.. من يتحمل مسئولية حادث الغواصة "تيتان"؟ من خلال 7 معاهدات واتفاقيات تنظم الرحلات البحرية تؤكد أن المسئول عن الحادث في المقام الأول هو مالك السفينة حتى لو هناك تنازلات من الضحايا، وتحتل مسئولية مالك السفينة أو مُجهزها أهمية كبيرة فى كافة التشريعات الدولية التى تنظم أحكام الملاحة البحرية بإعتبار أن مالك السفينة هو المهيمن على أمر السفينة، وتنظيم رحلتها.

ونالت مسألة تحديد مسئولية مالك السفينة اهتمام المجتمع الدولى وعمل على ضرورة وضع قواعد موحدة بتنظيمها بقصد القضاء على الإختلاف التاشىء عن التشريعات الوطنية فى هذا الشأن، وقد تم إبرام أول معاهدة دولية فى بروكسل فى 25 أغسطس 1924 ثم تم إلغائها بإبرام معاهدة بروكسل فى 10 أكتوبر 1957 والتى أعتمدت مبدأ التحديد الجزافى لمسئولية مالك السفينة، وتم أخيراَ إبرام معاهدة لندن فى الأول من نوفمبر 1976 والتى دخلت خيز التنفيذ فى أول ديسمبر 1986، ويسرى نطاق مبدأ تحديد مسئولية مالك السفينة على كافة السفن المستخدمة سواء للملاحة التجارية أو الصيد أو ملاحة النزهة، وإليكم التفاصيل كاملة:



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