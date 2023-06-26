شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوريل يؤكد أن حرب أوكرانيا قد تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين أن تمرد مجموعة فاغنر المُسلح يؤدي إلى تصدع السلطة الروسية، مؤكدًا أن انعدام الاستقرار في بلد يمتلك السلاح النووي "ليس بالأمر الجيد".

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع يظهر أن الحرب ضد أوكرانيا تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية وتؤثر على نظامها السياسي".

وألقي التمرد الذي قامت به قوات مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية في روسيا بظلاله على اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده، اليوم الإثنين، في لوكسمبورغ لمعالجة أزمات أخرى في محيط التكتل.

وأجرى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل مشاورات مع بعض نظرائه في الاتحاد الأوروبي أول من أمس، في الوقت الذي تقدمت فيه قوات فاغنر باتجاه موسكو بهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية في البلاد حتى انتهت المهمة بشكل مفاجئ.



ومن المتوقع أن يعرب الوزراء، الذين انضم إليهم نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا عبر الفيديو، عن تضامنهم مع كييف وإجراء تقييم لخطط تزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية ومبادرة تدريب 24 ألف جندي أوكراني بحلول نهاية العام.