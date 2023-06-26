شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تشن هجمات على منطقة زابوريجيا وأوكرانيا تستعيد 130 كم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلنت هيئة الاركان العامة في كييف اليوم الإثنين أن روسيا شنت هجمات على منطقة زابوريجيا أمس الأحد، في الوقت التي استعادت فيه أوكرانيا نحو 130 كيلومترًا مربعًا من القوات الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من طراز اس300-، كما تم تسجيل 33 هجومًا جويًا و45 هجومًا صاروخيًا من عدة منصات صواريخ منذ أمس الأحد.

وجاء في أحدث تقرير للموقف" نتيجة الهجمات الإرهابية الروسية، تعرض مدنيون للإصابة، كما تضررت مبان سكنية ومبان تجارية وإدارية وسيارات خاصة".

ووفقًا لهيئة الاركان العامة، فإن القوات الروسية حاولت وقف تقدم الوحدات الأوكرانية واستعادة المواقع التي فقدتها، حيث قامت المدفعية بقصف ما لا يقل عن 30 مستوطنة.

يشار إلى أن المنطقة تضم محطة زابوريجيا النووية، التي احتلتها القوات الروسية منذ الأيام الأولى لبدء الغزو في فبراير(شباط)2022.

ومن ناحية أخرى، تعرضت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا لهجوم جوي في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين. ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" أنه سمع دوي عدة انفجارات في المدينة.



استعادة 130 كيلومترًا

ومن جانبها قالت هانا ماليار نائب وزير الدفاع الأوكراني اليوم الإثنين إن أوكرانيا استعادت نحو 130 كيلومترًا مربعًا من القوات الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد.

وأضافت ماليار للإذاعة الرسمية "لم تطرأ تغييرات كبيرة على الوضع في الجنوب خلال الأسبوع الماضي".

وتابعت أن الجزء الشرقي من الجبهة، الذي يشمل اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، شهد 250 اشتباكًا قتاليًا خلال الأسبوع الماضي.

وناشد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي القيام بعمل المزيد لحماية موقع المحطة النووية. وقال أمس الأحد " للأسف، الاهتمام العالمي تجاه التهديد الروسي الحالي لمحطة زابوريجيا مازال غير كاف".

هجمات روسية متلاحقة

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية القتالية "المركز"، الكسندر سافتشوك إن وحدات المدفعية للمجموعة سحقت نحو 30 موقع مدفعية أوكراني، وأكثر من 20 فردًا من أطقم قذائف الهاون بالقرب من مدينة كرانسي ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقال سافتشوك لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين إن "وحدات مدفعية المجموعة القتالية (المركز) بالقرب من كرانسي ليمان، عبر استخدام أدوات استطلاع المدفعية، رصدت وسحقت نحو 30 موقع مدفعية وأكثر من 20 عنصرًا لقذائف الهاون للقوات الأوكرانية".

وإضافة إلى ذلك، قال إن طيران المجموعة نفذ أكثر من 40 طلعة جوية، جرى خلالها قصف صاروخي وبالقنابل على معاقل وقواعد انتشار مؤقتة وتجمعات لمعدات العدو وقواته وقوته النارية.