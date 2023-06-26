شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعتزم توقيع "اتفاق شامل" يتعلق بالفضاء مع دول أفريقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، في بيان اليوم الاثنين إن الوكالة ستوقع اتفاق تعاون واسع النطاق مع دول أفريقية في المنتدى الروسي الأفريقي في يوليو (تموز) المقبل.

ووفقًا لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، ذكر المكتب الصحافي للوكالة، أن وفدًا من روسكوسموس برئاسة بوريسيوف زار مصر أمس الأحد.

ونقل المكتب الصحافي عن بوريسوف قوله: "نجري جولة في دول أفريقية قبل المنتدى الروسي الأفريقي، هذا واتفقنا مع الزميل من وكالة الفضاء المصرية على إعداد مسودة اتفاق شامل بشأن مجموعة واسعة من العلاقات الممكنة في صناعة الفضاء".

وقال المكتب إن "روسكوسموس ودول أفريقية قد يوقعون الاتفاق في المنتدى الروسي الأفريقي المقرر انعقاده في سان بطرسبرy يومي 27 و28 يوليو (تموز)".

وأعلن بوريسوف، أنه ناقش مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي المبادئ والفوائد الضرورية لتطوير التعاون الروسي المصري في مجال تعليم واستكشاف الفضاء الخارجي وإنتاج وإطلاق المركبات الفضائية وتطوير البرنامج المأهول والبنية التحتية الفضائية الارضية.

وأشار يوريسوف في بيان أنه يقوم بجولة في الدول الأفريقية، موضحًا أنه اتفق مع رئيس وكالة الفضاء المصرية على إعداد الاتفاقية الشاملة التي تغطي المجموعة الواسعة من التفاعل المحتمل بين الوكالتين في مجال الفضاء.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: "لقد بحثنا خيارات التعاون وليس لدينا شك في أننا سنقيم علاقات ثابتة ليس فقط بين وكالات الفضاء للبلدين بل أيضًا على مستوى وكالة الفضاء الأفريقية".

وأضاف المكتب الصحافي أن رئيسي وكالتي الفضاء الروسية والمصرية بحثا "القواعد العملية ومبادئ تطوير التعاون المصري الروسي في استكشاف الفضاء وإنتاج الأقمار الاصطناعية وإطلاقها وتحقيق تقدم للرحلات المأهولة والبنية التحتية الفضائية الأرضية".