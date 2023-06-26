شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناتو يؤكد أن تمرد فاغنر يكشف "أكبر خطأ استراتيجي" اقترفته روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين إن تمرد مجموعة فاجنر العكسرية الروسية الخاصة يظهر أن موسكو ارتكبت خطأ استراتيجيًا بشنها لحرب على أوكرانيا

وقال للصحافيين خلال زيارة إلى عاصمة ليتوانيا "الأحداث التي وقعت في مطلع الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي اقترفه الرئيس (فلاديمير) بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف "بينما تواصل روسيا هجومها، من المهم أن نواصل دعمنا لأوكرانيا".

ووصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى ليتوانيا اليوم الاثنين لمتابعة مناورة مشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) باسم "عاصفة جريفين" بين الجيشين الألماني والليتواني.

ونقلت ألمانيا ألف جندي و300 دبابة من لواء المشاة الآلي 41 "فوربومرن" إلى ليتوانيا، حيث يتدربون على الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو. وتقع منطقة التدريب في بابراده على بعد أقل من 200 كيلومتر من منطقة كالينينغراد الروسية.

وينضم بيستوريوس إلى الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج وسفراء مجلس شمال الأطلسي، وهي أهم هيئة لصنع القرار في الناتو، في مراقبة المناورات. كما سيحضر المناورات الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا ووزير دفاعه أرفيداس أنوشاوسكاس.