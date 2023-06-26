شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تنسق مع بقية دول مجموعة السبع بعد تمرد فاغنر والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الإثنين إن بلاده ستنسق مع بقية دول مجموعة السبع فيما يتعلق بالوضع في روسيا عقب تمرد مجموعة فاغنر بهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية في موسكو.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيشيدا القول للصحافيين في مكتبه "سنستمر في متابعة التطورات من الآن" وذلك بعد يوم من اطلاعه على التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوغين.

وتم تجنب اشتباك محتمل في موسكو السبت، عندما أوقف بريغوجين قواته عن التقدم نحو العاصمة الروسية.

وتعمل اليابان، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، على التنسيق مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع بشأن الإجراءات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا التي شنتها روسيا في فبراير(شباط) 2022.

وأعلنت الخارجية اليابانية أن سكرتير مجلس الأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحثا الوضع في روسيا على خلفية أحداث "فاغنر".

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أمس أن الطرفين أكدا خلال اتصال هاتفي عزمهما على مواصلة التعاون المكثف.

كما استمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى تقرير قيادة وزارة الخارجية اليابانية حول الوضع في روسيا.

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت الماضي تمردًا مسلحًا أعلنته مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.