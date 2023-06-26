شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة هندوراس تفرض حظر التجول بعد مقتل 20 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو قرارًا بحظر التجوال مساء أمس الأحد في مدينة تشولوما، حيث قتل أكثر من 20 شخصًا في اليوم السابق بأيدي قتلة مأجورين جندهم تجار مخدرات.

وأعلنت الرئيسة عبر حسابها في تويتر فرض "حظر تجول خاص في تشولوما" اعتبارًا من الأحد الساعة 21.00 حتى الرابعة صباحًا حسب التوقيت المحلي.

وأضافت الرئيسة أن ثمة تدابير قد اتخذت في تشولوما وسان بيدرو سولا "لضمان الأمن في مواجهة الهجوم الإرهابي الوحشي من جانب قتلة مأجورين دربهم ويقودهم عرابو تجارة المخدرات".



وصرح المتحدث باسم الشرطة ميغيل مارتينيز لوكالة فرانس برس بأن القتلى هم "عشرة رجال وامرأة".

ونشر شهود عيان صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جثث الضحايا في برك من الدماء على أرضية قاعة بلياردو. وحسب هؤلاء الشهود، اقتحم مجهولون مزودون بأسلحة آلية القاعة، حيث كانت تقام حفلة عيد ميلاد وأطلقوا النار.

ويأتي ذلك بعد 5 أيام على مقتل 48 سجينة في اشتباكات بين عصابات متناحرة داخل سجن للنساء قرب العاصمة.