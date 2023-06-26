شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شويغو يتفقد مركزًا عسكريًا مهمًا بعد يومين من تمرد فاغنر والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو زار مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات المجموعة "الغربية" للقوات في منطقة العمليات الخاصة، وذلك بعد يومين من تمرد وجيز لقوات فاغنر العسكرية في موسكو.

وقالت الوزارة حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات المجموعة الغربية للقوات".

وذكر التقرير أن "وزير الدفاع الروسي عقد اجتماعًا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد العدو في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".

وشددت الوزارة على أن شويغو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة "الاستطلاع النشط للكشف خطط العدو وقمعها على الطرق البعيدة لخط التماس".

كما أشارت إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف، "حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية السبت أن قائد مجموعة فاغنر غادر إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، موضحًا أيضًا أنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده. وبموجب الاتفاق الذي جنب روسيا أخطر أزمة أمنية منذ عقود، حيث قرر يفغيني بريغوجين وقف تقدم قواته نحو موسكو. كما لن تتم محاكمة أي من مقاتلي المجموعة التي لعبت دورًا قتاليًا رئيسيًا في الحرب على أوكرانيا.

