شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشعر منى يستقبل ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، صباح الإثنين 8 ذي الحجة 1444 هـ، لقضاء يوم التروية تقربا لله تعالى واقتداء بسنة النبي محمد.

وأفادت الشريعة السمحة بأن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.



ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، إذ يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ليتوجهوا بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى).

ثم يعود الحجاج إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، وذلك لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

ويعد هذا المشعر ذي مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم (عليه السلام) الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ثم أكد نبي الهدى (صلى الله عليه وسلم) هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، وأستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.