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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعددت الأقاويل حول سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم، حيث يجهله البعض، كما يتساءلون عما هو حكم صيامها، وماذا ينبغي على المسلم أن يعمل من الصالحات في هذه الأيام؟

وفي شهر ذي الحجة ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتردد كثيرًا الحديث عن أيام التشريق دون علم الكثير من المسلمين ما هي، ولماذا سُميت بهذا الاسم، وما هي الأعمال المُستحبة في هذه الأيام المباركة؟

ماهي أيام التشريق ولماذا سميت بهذا الاسم؟

هي أحد أيام شهر ذي الحجة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج، حيث اختلف علماء المسلمين في

سبب تسميتها بهذا الاسم، حيث ذهب البعض إلى أن السبب أنهم كانوا يشرقون لحم الأضاحي أو يققددونها عن طريق تعريضها

إلى الشمس. بينما قال البعض الآخر إلى أنها تعود إلى موعد صلاة العيد، حيث أن صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس.

من الضروري أن نعرف أن ايام التشريق تبدأ من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وتستمر ثلاثة أيام، بمعنى

تكون حتى اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

ولقد أوصى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بالأكل والشرب والمواظبة على ذكر الله تعالى في هذه الأيام. فقد روي

في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله عز وجل".

ويكون من الأعمال المُستحبة بها المبيت في منى، وكذلك رمي الجمرات بعد الزوال. كما يمكن النفر في اليوم الثاني عشر

من منى إلى مكة، وذلك قبل الغروب، ومن ثم يؤدي طواف الوداع.

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صيام أيام التشريق



أما عن حكم صيام ايام التشريق الثلاثه فلا يجوز صيامهم شرعًا، لما قاله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم

أيام أكل وشر وذكر الله عز وجل، ولهذا يمكننا القول أن حكم صيامها لغير الحاج: لا يجوز، وكذلك لا يجوز

لقضاء شهر رمضان. كما ورد رواية الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثال:

وأخيرًا، يمكننا القول أن حكم صيام أيام التشريق من شهر ذي الحجة لا يجوز إلا في حالة الحاج المتمتع الذي لم يجد هدي، فيجوز له في هذه الحالة فقط أن يصوم. ويكون حكمها مثل حكم صيام أول أيام عيد الفطر وعيد الأضحى.