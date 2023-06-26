شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تصرف 25 ألف جنيه تعويضا للمتضررين جراء سقوط عقار بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم علي الأرض.

وقررت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25 ألف جنيه لكل أسرة من أُسر الضحايا المتضررة من انهيار العقار.

وشهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت أسفل العقار المنهار ظهر اليوم.



