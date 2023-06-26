شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انهيار عقار في الإسكندرية ومحاولات لإخراج ناجين من تحت الأنقاض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انهار عقار مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزة أول في محافظة الإسكندرية المصرية، صباح اليوم الإثنين، وأكد شهود عيان وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وذكرت محافظة الإسكندرية في بيان أن غرفة عمليات حي المنتزه تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وبحسب ما ذكرته بوابة أخبار اليوم المصرية، فقد انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض سكانه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخراج مصاب من تحت أنقاض العقار المنهار.



وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع انهيار العقار.

وتبين من المعاينة والفحص أن كل طابق في العقار يحتوي على 5 شقق سكنية، ويعود بناء العقار إلى حقبة السبعينيات، وصادر قرار إزالة للطابق الأخير منذ عدة أشهر، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأن الانهيار حدث في نصف العقار.