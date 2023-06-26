انت الان تتابع خبر اصحاب مولدات في بغداد يهددون بايقاف تجهيز الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اطفاء تام لجميع المولدات في الاول من الشهر المقبل، تهديدات اطلقها اصحاب المولدات بجانب الكرخ من بغداد، بعد نقض الحكومة لوعودها بشأن تجهيزهم بمادة الكاز، ناهيك عن زيادة ساعات اطفاء التيار الكهربائي وتقليل سعر الامبير كما يقولون.

وبحسب مشغلين فان الحكومة وضعت اصحاب المولدات بحرج امام المواطنين ووقفت تتفرج من بعيد، رغم عدم امكانيتها بتغطية الحاجة الفعلية بالتجهيز خاصة مع اقبال فصل الصيف.

وبين عدم قدرة الحكومة وتهديد اصحاب المولدات، يبقى المواطن متخوفا من مستقبل مجهول وغامض، بني على ماض مليء بالعثرات والضياع نتيجة هدر المليارات التي لم يجن منها سوى حفنة وعود في كل عام .

