انت الان تتابع خبر وزير الصحة يفتتح مركز لغسل الكلى في مستشفى اليرموك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد سنوات طويلة من التدهور الذي كان يعاني منه المواطن بسبب تردي القطاع الصحي، تبرز على السطح محاولات للنهوض بواقع المستشفيات، يشير وزير الصحة الى أن غياب التخصيصات المالية يقف عائقا امام مساعي الوزارة لاحداث نقلة في هذا المجال .

وضمن هذه التحركات شهد مستشفى اليرموك افتتاح ردهة مختصة بالامراض النسائية فضلا عن مركز لغسل الكلى، تحدث المسؤولون هناك عن تفاصيل هذه الاقسام.

ورغم جميع الاعمال التي تجري الاشارة اليها، فان القطاع الصحي في العراق يحتاج للمزيد من الجهود التي ينبغي ان تبذل للنهوض بواقع المستشفيات بغية تقديم خدمة عالية المستوى للمواطن.