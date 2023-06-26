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بعد مطاردته.. القبض على تاجر مخدرات في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية، القت قوة من امرية حدود السواحل القبض على متهم بحوزته ( ٢ ) كغم كريستال من قبل كمين للآمرية بعد مطاردته وفتح النار عليه لمحاولته الهروب بعجلته واصابته وذلك بعد إلقاء المخدرات اليه على ضفة شط العرب في منطقة المعامر من قبل زورق قادم من احدى دول الجوار".

وأضافت: "المهرب حاليا راقد في إحدى المستشفيات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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