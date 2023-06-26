أوكرانيا تعلن تحرير بلدة جديدة من قبضة القوات الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير الماضي، فيما تواصل موسكو محاولاتها بفرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية، وسط مقاومة شديدة من كييف بدعم عسكري ومادي من الغرب.

وفي آخر التطورات، أعلن جيش أوكرانيا، اليوم الإثنين، أنّه حرّر بلدة ريفنوبيل في منطقة دونيتسك على الجبهة الجنوبية تقع في المنطقة التي أحرزت فيها قوات كييف تقدّماً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار: "استعادت قوات الدفاع ريفنوبيل. قوات أوكرانيا تتحرّك قدماً"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتقع ريفنوفيل على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي دونيتسك، في منطقة تشنّ فيها قوات أوكرانيا هجوماً وحيث استعادت عدّة قرى بعد قرابة أسبوعين من القتال.

هجوم أوكرانيا المضاد

وكانت روسيا قد اعترفت بالقتال في المنطقة في 16 يونيو، بعد أسبوعين من شنّ هجوم أوكرانيا المضاد بهدف استعادة جميع الأراضي التي احتلّتها موسكو.

وبدعم من المساعدات العسكرية الغربية، استعاد الجيش الأوكراني في هذه المرحلة حوالي 10 مواقع، معظمها على الجبهة الجنوبية حيث يحاول اختراق الدفاعات الروسية، ولا تزال الخطوط الرئيسية تبعد عدّة كيلومترات.

ووفق محلّلين عسكريين، فإنّ الجيش الأوكراني يشنّ هجوماً منذ عدّة أسابيع في ثلاثة اتجاهات رئيسية: جنوب أوريخيف باتجاه توكماك في منطقة زابوريجيا، وفي محيط ريفنوبيل ليس بعيداً عن فوغليدار، وأيضاً على الجبهة الشرقية في محيط باخموت.

وفي مقابلة بُثّت، الأربعاء الماضي، على شبكة "بي بي سي"، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنّ التقدّم المُحرز في هذا الهجوم الكبير كان في ذلك الوقت "أبطأ ممّا هو مرغوب فيه".

يأتي الإعلان عن استعادة ريفنوبيل بعد يومين على تمرّد مسلّح قادته مجموعة "فاغنر" المسلّحة وانتهى السبت.

وفي وقت سابق، علق البيت الأبيض على نتائج الأسابيع الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد، وقال إنها "صادمة".

اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن نتائج الأسابيع الأولى من الهجوم الأوكراني "صادمة"، وذكرت أن كييف "متأخرة" عن "الجدول الزمني" للهجوم.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن كييف أقرت بالفعل بفقدانها أكثر من 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية القتالية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن 17 "برادلي" قد أصابها ضرر أو تحطمت، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر الصحيفة اسمه.

وكان الهجوم الأوكراني قد بدأ في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك 4 يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة، وألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وفي اجتماع مع القادة العسكريين، 13 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي تجاه. ووفقا له، فقد فقدت أوكرانيا بالفعل 160 دبابة، و360 مدرعة، حيث تسبب اللقطات التي تتضمن صورا لدبابات "ليوبارد" المحترقة في صدى كبير في الغرب.

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