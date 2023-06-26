أمريكا تصف نتائج الهجوم المضاد لأوكرانيا بـ"الصادمة"

ياسر رشاد - القاهرة - علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، ونتائج الأسابيع الأولية التي وصفتها بالصادمة، مؤكدة أن كييف "متأخرة" عن "الجدول الزمني" للهجوم.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن أوكرانيا أقرت بالفعل بفقدانها أكثر من 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية القتالية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن 17 "برادلي" قد أصابها ضرر أو تحطمت، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر الصحيفة اسمه.

وكان الهجوم المضاد لأوكرانيا قد بدأ في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك 4 يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة، وألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وفي اجتماع مع القادة العسكريين، 13 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد ولم تنجح في أي تجاه. ووفقا له، فقد فقدت أوكرانيا بالفعل 160 دبابة، و360 مدرعة، حيث تسبب اللقطات التي تتضمن صورا لدبابات "ليوبارد" المحترقة في صدى كبير في الغرب.

الهجوم المضاد يتقدم بالقرب من باخموت

وفي وقت سابق، أفادت الاستخبارات البريطانية أن الهجوم المضاد الأوكراني على الأراضي التي تحتلها روسيا" اكتسب زخما" بالقرب من مدينة باخموت بشرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي بشأن الحرب على تطبيق تويتر " القوات الأوكرانية أحرزت تقدما على الجانبين الشمالي والجنوبي للمدينة خلال الهجوم المضاد".

ويشار إلى أن باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك شهدت معارك شرسة لأشهر، قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية. وقد تدمرت المدينة حاليا بالكامل تقريبا.

ووفقا للاستخبارات البريطانية، فإن قدرة روسيا على تعزيز قواتها على طول خط المواجهة في أوكرانيا على مسافة مئات الكيلومترات منخفضة. وجاء في التقرير" هناك دليل محدود" على أن روسيا لديها احتياطي" كبير" من القوات البرية المنتشرة

استعادة السيطرة على 130 كلم مربع

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن استعادة السيطرة على 130 كلم مربع في المحور الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد لكييف.

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أنها ويقول الجيش الأوكراني إنه تقدم ما بين 600 متر وألف متر على الجانبين الجنوبي والشمالي حول مدينة باخموت التي سيطرت عليها قوات فاجنر في مايو.

من جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية، أمس الأحد، إن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة للجيش الأوكراني منح القوات الروسية وقتًا لإعداد خط دفاع قوي.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن “التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اوكرانيا، أنها حسنت موقفها التكتيكي في دفاعها ضد روسيا في الجنوب وحققت نجاحا جزئيا في هجومها المضاد في منطقة تافريا.

وقال متحدث باسم القوات الأوكرانية في تافريا: “خلال اليوم الماضي، لم تتغير طبيعة الأعمال العدائية في اتجاه تافريا. نحن نحتفظ بمواقفنا الدفاعية ونتخذ الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات لتحسين الموقف التكتيكي. من ناحية أخرى، حققنا نجاحًا جزئيًا في القيام بأعمال هجومية في الاتجاه المشار إليه … العدو يبذل جهودا كبيرة لوقف تقدمنا ويعاني أيضا من خسائر فادحة في القوة البشرية والأسلحة والمعدات”.

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