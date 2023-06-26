شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات للشيوخ فى مجال الشباب والرياضة أبرزها تشجيع الاستثمار الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات الهامة للحكومة في مجال الشباب والرياضة، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفي مقدمتها التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي.

ونسلط الضوء علي أهم التوصيات التي اقرها مجلس الشيوخ في مجال الشباب والرياضة، علي النحو الأتي :

1- دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية.

2- تنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء ، وزيادة مستويات الوعي المجتمعي.

3- التوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها.

4- التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية