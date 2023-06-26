شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يضيف 7 شخصيات إلى لائحة عقوبات إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه سيضيف 7 إيرانيين إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المجلس إن الأسماء المدرجة تشمل ممثلي الادعاء المسؤولين عن محاكمات متظاهرين تم إعدامهم، وقائدًا في الحرس الثوري أشرف على قمع المحتجين.



وتدين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي "حملة القمع" الحكومية للاحتجاجات الشعبية في إيران، والتي اندلعت بعد وفاة الشابة ذات الأصول الكردية مهسا أميني بعد 3 أيام من احتجازها على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي المقابل، تتهم طهران الدول الغربية بإذكاء الاضطرابات في أنحاء البلاد بهدف إسقاط النظام.