انت الان تتابع خبر لافروف: الاستخبارات الروسية تحقق في تورط الغرب بأزمة فاغنر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي أن "محاولة التمرد التي شهدتها بلاده، مؤخراً، لن تؤثر على علاقتها بالدول الصديقة أما بالنسبة للغرب بالأمر سيان بالنسبة لها".

وذكر لافروف أن "السفيرة الأمريكية أشارت لممثلي روسيا بعدم وجود علاقة لبلادها بالتمرد المسلح"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأى في التمرد فرصة لهزيمة استراتيجية لروسيا".



وشدد الوزير الروسي على أن "مزاعم أوكرانيا والغرب بشأن اعتزام روسيا تفجير محطة زابوروجيا للطاقة النووية "هراء"، على حد تعبيره".