انت الان تتابع خبر انفجار أسطوانة أوكسجين بمستشفى الفيحاء في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا انه "اثناء محاولة احد العمال فتح أسطوانة أوكسجين بطوارئ مستشفى الفيحاء انفجرت ما أدى الى اصابته بجروح في يديه واضرار مادية في المكان".

وأضاف: "طوارئ المستشفى سيعاود العمل بعد اصلاح الخلل"، موضحا ان هناك مركزا لتوزيع الاوكسجين والانفجار لم يحدث فيه".



وأشار المراسل الى ان "العمل مستمر على تحويل الضخ على الأسطوانات الاحتياطية".