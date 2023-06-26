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انفجار أسطوانة أوكسجين بمستشفى الفيحاء في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا انه "اثناء محاولة احد العمال فتح أسطوانة أوكسجين بطوارئ مستشفى الفيحاء انفجرت ما أدى الى اصابته بجروح في يديه واضرار مادية في المكان".

وأضاف: "طوارئ المستشفى سيعاود العمل بعد اصلاح الخلل"، موضحا ان هناك مركزا لتوزيع الاوكسجين والانفجار لم يحدث فيه".


وأشار المراسل الى ان "العمل مستمر على تحويل الضخ على الأسطوانات الاحتياطية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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