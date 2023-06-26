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الليرة التركية تواصل الهبوط امام الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة " بلومبرغ" انه "ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.60% إلى 25.8911 ليرة".

وقبل ذلك سجلت العملة التركية مستوى 25.97 ليرة للدولار، وهوأدنى مستوى تسجله العملة التركية في تاريخيها.

وتشهد العملة التركية تراجعا منذ الخميس الماضي وذلك بعد قرر المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي، وللمرة الأولى في أكثر من عامين تم رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%، والقرار جاء أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع المؤشر إلى 20%، كما توقع البعض 40%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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