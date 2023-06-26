انت الان تتابع خبر قائد مجموعة "فاغنر" يكشف أسباب الزحف الى موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بريغوجين وخلال تسجيل صوتي: "لم يوافق أحد من المجموعة على توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية، ولم نعتدِ على أحد لكننا تعرضنا لقصف بالصواريخ والمروحيات".

وأضاف: "أردنا أن نحاسب أولئك الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمليات العسكرية".



وأشار قائد فاغنر: "عدنا لقواعدنا حقنا لدماء الجنود الروس"، موضحا: "هدفنا ليس الانقلاب على السلطة السياسية في البلاد وهدفنا كان لفت الانتباه إلى محاولات حل المجموعة".

مبينا: "مسيرتنا أظهرت وجود مشكلات أمنية في روسيا".

وختم قائد فاغنر: "كان الغرض من الحملة هو منع تدمير شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة وتقديم الأشخاص الذين ارتكبوا من خلال أفعالهم غير المهنية عددًا كبيرًا من الأخطاء أثناء العملية الخاصة".

