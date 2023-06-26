ننشر موعد الانتخابات الرئاسية في الجابون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الجابوني للانتخابات، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في 26 أغسطس المقبل، وانهم وانتظار مصادقة الحكومة عليها ليصبح بشكل رسمي ونهائي.

وأفاد المركز أنه طبقا للجدول الزمني للانتخابات، فأن موعد تقديم طلبات الترشيح 11 يوليو المقبل، علي أن تنطلق الحملة الانتخابات الرئاسية في 11 اغسطس 2023.

وقال المركز، أن الانتخابات التشريعية والمحلية، حملتها ستبدأ في 16 أغسطس، وسيكون الموعد النهائي للحملة لكافة الانتخابات 25 أغسطس 2023.

ويأتي تحديد هذه المواعيد الانتخابية، غداة الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات العامة بالمحكمة الدستورية، وذلك في ما يتعلق بمستوى التحضير لإجرائها طبقا للآجال الدستورية.

دعا الحزب الديمقراطي الغابوني (PDG)، رئيس الدولة علي بونغو أونديمبا ، "مرشحه الطبيعي" ، إلى الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2023 ، بعد مؤتمر انتهى أمس السبت.

قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية ، اعتمد المؤتمر العادي الثاني عشر لحزب PDG الحاكم 25 قرارًا بشأن الأداء الداخلي للحزب ، على خلفية دعوات عديدة من المنصة لتشجيع "الرفيق المميز" وزعيم الحزب ، علي بونغو ، للترشح لولاية جديدة

اجتمع عدة آلاف من المندوبين والناشطين ، الذين كانوا يرتدون قمصانًا بيضاء منقطة باللون الأخضر والأصفر والأزرق ، بألوان علم الجابون ، يومي الجمعة والسبت في ملعب على مشارف العاصمة ليبرفيل ، في جو احتفالي.

وارتدى آخرون سترات تحمل صورة مؤسس الحزب ، عمر

بونجو أونديمبا ، والد رئيس الدولة الذي خلفه بعد وفاته عام 2009. وهتف الحضور "علي الرئيس!" و "فاز 2023" بينما صعد بونغو إلى المنصة لإلقاء خطابه الختامي.

أجاب بونغو مرتديًا بدلته النقية: "لقد سمعت الرسالة ومكالماتك الكثيرة". وقال في ملاحظاته الختامية "إنني أعتبرها تعبيرا عن الثقة (...) لم تلق نداءاتكم آذان صاغية".

في سلسلة من رسائل الدعم للرئيس ، أعرب أكسل جيسون دينيس آينوي ، رئيس اتحاد شباب الرئيس التنفيذي ، بشكل ملحوظ عن "دعمه الثابت" للرئيس ، ودعاه "بشكل طبيعي للترشح كمرشح".

قال علي بونجو، رئيس دولة الجابون، إن الأنشطة السياسية في البلاد سوف تستمر لمدة خمس سنوات فقط.

دعا الرئيس علي بونجو، الحكومة والمعارضة، لمناقشة المسائل الانتخابية قبل الانتخابات المتوقعة، في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدًا بأن خدم الرؤساء رسميًا لفترات مدتها سبع سنوات وخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات.

وهي دعوة قُوبلت بترحاب من الرئيس الحالي، معتبرًا إياها "دليلاً على الثقة"، و قائلاً: "مناشداتكم تلقى آذاناً مصغية".

لكن بعد ساعات قليلة من هذا التحرك، أعادت قوات الأمن السيطرة على الوضع وأوقفت «المتمردين»، معيدة الهدوء إلى البلاد

الرئيس على بونجو

وقاد بونجو البلاد منذ وفاة والده عام 2009، لم يدل بأي تصريحات بخصوص تحديد جديد لعدد الفترات التي يمكن أن يشغلها الرئيس.

يبلغ بونجو 63 عامًا، يسير بخطى ثابتة في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس 2023

وجاذ ذلك بعدما دعاه الحزب الديمقراطي الحاكم، في ختام مؤتمره العام نهاية ديسمبر الماضي، إلى الترشح.

الجدير بالذكر أن عائلة بوجو استفردت بالسلطة في الجابون لأكثر من نصف قرن، منذ حكم والده عمر بونجو المستعمرة الفرنسية السابقة طيلة 42 سنة من عام 1967 وحتى وفاته في عام 2009.

وخلال يناير 2019، قامه عسكريون معارضون غياب بونجو عن الغابون في رحلة علاجية في الخارج لبضعة أشهر.

فأعلنوا تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" من أجل "استعادة الديمقراطية"، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية بأمل إشعال "انتفاضة شعبية".